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В МИД РФ разочарованы результатами голосования по неразмещению оружия в космосе

Захарова: Россия разочарована решением СБ ООН по неразмещению оружия в космосе

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российскую сторону разочаровали результаты голосования в Совбезе ООН по российско-китайской резолюции относительно неразмещения оружия в космосе. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, которое опубликовано на сайте ведомства.

«Результаты голосования <…> по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и космической безопасности вызывает разочарование», — уточнила дипломат.

По ее словам, США и страны Запада, несмотря на все предпринятые Россией и КНР шаги по учету их предложений, выступили против инициативы. Захарова подчеркнула, что таким образом они в очередной раз показали свои истинные приоритеты в космической области, нацеленные на размещение оружия в космическом пространстве.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что Россия стремится сохранить космос свободным от оружия любого вида и выступает против превращения его в сферу напряженности и вооруженного противостояния.

Ранее Захарова сравнила США с пауком, запутавшимся в своей паутине.

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