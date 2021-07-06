Неизвестные устроили драку со стрельбой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные открыли стрельбу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Вооруженный конфликт произошел около 20.00 мск вблизи кафе «Топчан» в районе перекрестка Репина – Токарей. Правоохранители обнаружили на месте происшествия несколько гильз, предварительно, от травматического оружия.

В результате стрельбы были повреждены стекла у нескольких автомобилей и окно кафе. В настоящее время опрашивается персонал кафе, устанавливаются возможные свидетели, изъяты съемки с камер видеонаблюдения.

Полицейские устанавливают количество лиц, принимавших участие в конфликте и его точную причину. По предварительным данным, раненых и погибших нет.

Ura.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что драку устроила компания мигрантов из 30 человек. Были слышны около 10 выстрелов.

Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял подростков у вокзала в Омске.