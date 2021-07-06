РПЦ вступится за тиктокершу, снявшую видео с иконой

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил, что будет просить о снисхождении к девушке, которая сделала видеоролик для TikTok с иконой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее, Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих по информации, появившейся в социальных сетях, о том, что блогеры якобы планируют записать провокационный ролик в TikTok, где в качестве реквизита будет использоваться православная икона.

Уже 28 июня было объявлено о завершении следствия.

Кипшидзе заявил, что девушка, поучаствовавшая в съемке видео, уже принесла извинения.

«Я вижу искренность в том, что она говорит. Девушка действительно сожалеет о произошедшем, и просит прощения. Я принимаю ее извинения и считаю, что их можно рассматривать в суде, как свидетельство того, что она признает свою вину. Планирую ходатайствовать перед судом о снисхождении», — подчеркнул Кипшидзе.

Он добавил, что Русская православная церковь последовательно поддерживает 148 статью Уголовного кодекса Российской Федерации, запрещающую оскорбление чувств верующих.

Ранее в РПЦ заявили, что готовы принять извинения со стороны блогеров, снявших провокационный ролик.