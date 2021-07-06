Минздрав: коронавирус может вызвать бесплодие у мужчин и у женщин

Коронавирус может вызвать поражение мужской и женской репродуктивных систем, заявили в Министерстве здравоохранения России. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на методические рекомендации Минздрава по организации медпомощи беременным и новорожденным с COVID-19.

«Влияние перенесенной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, на репродуктивную функцию человека, может быть негативной. <…> гипотетически SARS-CoV-2 может проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий через данные рецепторы и вызывать их поражение», — указано в документе.

Отдельно указывается на риск поражения сперматозоидов.

«Это позволяет заключить, что существует высокая вероятность негативного влияния коронавирусной инфекции на мужскую репродуктивную систему и мужскую фертильность», — рассказали в Минздраве.

Ранее в Минздраве заявили, что данных об опасности для беременных или их плода «Спутника V» нет.