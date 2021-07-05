В Белоруссии выросло употребление алкоголя

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич рассказал, что жители страны стали больше употреблять алкоголь. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В нашей стране преобладает северная модель употребления алкоголя, для которой характерно пристрастие к крепким напиткам, которые люди пьют за короткое время — пример привычных для многих застолий», — сказал он.

По его словам, в 2020 году каждый белорус старше 15 лет в среднем выпил 10,8 л на человека. В то же время употребление крепких напитков снизилось среди молодежи, потому что подрастающее поколение «стало больше ориентироваться на сохранение здоровья». Кроме того, уменьшилось число людей, стоящих на учете в диспансере, а также зависимых от алкоголя женщин.

По мнению министра, алкоголизм представляет угрозу национальной безопасности, потому что употребляющие алкоголь граждане «не могут быть носителями здорового генофонда» и чаще болеют, а также умирают в трудоспособном возрасте.

Ранее Минфин России подготовил проект постановления правительства о введении уголовной ответственности за незаконный ввоз из других стран — членов Евразийского экономического союза алкогольной и табачной продукции стоимостью более 100 тыс. руб.