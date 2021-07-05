В ГУМе закрывают пункт вакцинации от коронавируса
Катерина Медведева
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о закрытии пункта вакцинации в ГУМе. Об этом говорится на сайте столичного правительства.
По его словам, этот прививочный пункт был очень популярен и сопровождался большим наплывом людей.
Собянин заявил, что небольшие кабинеты в ГУМе не обеспечивали нормальную санитарную дистанцию и безопасность людей. В связи с этим невозможно было создать нормальную пропускную способность и дополнительные мощности для прививки всех желающих.
Мэр города уточнил, что недалеко от универмага будет открыт крупнейший прививочный пункт в России на площадке Гостиного двора.
Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса первом компонентом вакцины привились более 3 млн человек.
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