Ребенок и двое мужчин погибли в море в Анапе

В море в районе Анапы утонули три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел в селе Витязево на пляже Ибица.

Среди погибших — один несовершеннолетний 2008 года рождения.

«По предварительным данным, ребенок побежал в море купаться, его затянуло тягуном. Увидев происходящее в воду бросились отец ребенка и его друг, которые не смогли справиться с течением», — рассказал источник.

В прокуратуре Краснодарского края заявили, что организована проверка. В СУ СК России по региону сообщили, что на место происшествия выехали следователи.

Ранее жителей Сочи призвали готовиться к эвакуации из-за возможного выхода рек из берегов в Адлерском и Хостинском районах. Горожан попросили собрать документы и вещи первой необходимости.

В Сочи 4 июля прошел ураган, из-за сильного ветра в Адлерском районе на людей упало дерево. Погиб один человек, еще двое пострадали.