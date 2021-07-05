СМИ: в КНДР колеблются цены на продукты

Северная Корея сталкивается с повышенной волатильностью обменных курсов и цен на товары на фоне экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство Республики Корея «Рёнхап» со ссылкой на пресс-секретаря министерства объединения Южной Кореи Ли Ён Ю.

«Правительство следит за волатильностью основных экономических показателей, включая цены на товары и обмен валюты», — отметила она.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о «великом кризисе», связанном с пандемией коронавирусной инфекции. В ходе недавнего заседания политбюро Трудовой партии Кореи он отчитал высших должностных лиц за неудачи в противоэпидемической работе, которые привели к кризису и поставили под угрозу безопасность страны и ее жителей. Однако в отчете о заседании не говорилось, с чем именно связан упомянутый им кризис.

До этого, по данным СМИ, северокорейский лидер говорил о том, что продление введенных в Северной Корее из-за коронавируса карантинных мер «привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем».

При этом Китай выразил готовность помочь Северной Корее в случае необходимости, объясняя это дружественными соседскими отношениями между странами.