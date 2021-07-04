России предсказали опасный наплыв беженцев из Средней Азии
Бывший сенатор Франц Клинцевич заявил, что России грозит опасный наплыв беженцев из Средней Азии, если войска США будут выведены из Афганистана, передает ФАН.
Он считает, что с уходом американских военных ситуация в Афганистане будет полностью дестабилизирована, и у страны появятся серьезные проблемы с беженцами, которые будут стремиться уехать в другие страны. Люди будут спасаться от растущего влияния радикального афганского движения «Талибан» (организация запрещена в России)*, уверен политический деятель.
По словам экс-сенатора, богатые отправятся в Европу, а те, кто победнее или имеет отношение к власти, выберут среднеазиатские республики.
«Но под этим предлогом из Афганистана будут уезжать и другие люди, стремящиеся дестабилизировать ситуацию в регионе. В данном случае речь идет об определенной стратегии спецслужб США. Об этом надо говорить прямо: это не фантазия, а именно стратегия. События будут развиваться таким образом, что при дестабилизации ситуации в среднеазиатских республиках напряжение будет нарастать на границе с Россией. В итоге они побегут, естественно, в Россию», — спрогнозировал Клинцевич.
Он также выразил мнение, что американские войска не покинут Афганистан полностью, несмотря на договоренности.
«Вашингтон будет дальше финансировать и вооружать представителей разных террористических и экстремистских организаций, которые кроме того, чтобы зарабатывать на войне, ничего для себя не видят. При сравнительно небольших затратах очаг нестабильности будет расползаться, а конфликты — серьезно разгораться», — сказал Клинцевич.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты оставят в Афганистане около 650 военных для обеспечения безопасности дипломатов. Кроме того, Вашингтон планирует временно сохранить несколько сотен солдат в аэропорту Кабула для помощи турецким военнослужащим.
В апреле текущего года президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и приступают к выводу войск из страны. Министерство иностранных дел Китая раскритиковало это решение.
В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.
Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.