В МЧС уточнили число пропавших после ливней в Крыму

В пресс-службе республиканского министерства чрезвычайных ситуаций республики Крым заявили, что один человек числится пропавшим из-за ливней на юго-западе Крыма, сейчас ведутся его поиски. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказал вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, пропала одна женщина, у властей остается надежда найти ее живой.

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла в результате ливней, которые привели к подтоплениям в Крыму.

В результате ливней в Бахчисарайском районе Крыма произошел сход селевого потока. Уточняется, что подтопления также произошли в двух подвалах многоквартирных домов в Красногвардейском районе и в частных домовладениях в селе Куйбышево Бахчисарайского района. Крымчан ранее предупредили о резком подъеме воды на несколько метров в реке Бельбек.

Ряд населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма затопило в результате сильных ливней и последующего выхода из берегов трех рек. Улицы во многих районах полуострова парализованы, локально подтоплены дома, а спасатели эвакуируют жителей из отдельных поселений. Погодных улучшений при этом не ожидается до среды.