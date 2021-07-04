Папе Римскому сделают операцию на кишечнике

Папе Римскому Франциску проведут операцию на кишечнике. Об этом сообщает портал Vatican News.

Как заявил директор пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни, понтифик отправился в воскресенье, 4 июля, в римскую клинику имени Джемелли, где ему будет проведена плановая операция по поводу симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника).

Ранее стало известно, что врачи порекомендовали папе Римскому сесть на диету, чтобы облегчить его ишиас. По их словам, избавление от лишнего веса поможет 84-летнему понтифику в борьбе с болями в спине. Ему посоветовали есть маленькими порциями рис, рыбу, фрукты и овощи. Из рациона следует исключить макароны и мучное.

До этого сообщалось, что папа Римский Франциск и его предшественник почетный папа Римский на покое Бенедикт XVI привились от коронавируса.