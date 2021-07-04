Врач назвал способ справиться с головной болью без таблеток

Врач-терапевт Михаил Когтев рассказал, как справиться с головной болью без таблеток. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все головные боли можно разделить на два типа: первичные — те, которые появляются сами по себе, и вторичные, когда головная боль — это последствие заболевания. Без медицинских препаратов можно избавиться только от первичных», — пояснил он.

По словам специалиста, чаще всего голова болит от напряжения, которое возникает в результате стрессов, переживаний, тревожного расстройства. Из-за интенсивной работы головного мозга возникает мышечное напряжение. В этом случае боль можно устранить без препаратов, с помощью релаксации. Терапевт советует медитировать, заниматься йогой и дыхательной практикой, так как это отвлекает внимание человека от его проблем и внутренних конфликтов.

При этом с мигренями Когтев советует обращаться к врачу, поскольку такая боль может возникать из-за сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, инсульта.

«Важно, чтобы человек мог оценить интенсивность головной боли. Это реально сделать без специальных знаний. Например, можно использовать шкалу от ноля до 10, где ноль — отсутствие связи, а 10 — невыносимая головная боль. С болью до 5 баллов можно справиться самостоятельно. В остальных случаях необходима помощь специалиста», — заключил он.

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