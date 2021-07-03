Инфекционист раскрыла подробности о «болезни купальщиков»

Доцент кафедры инфекционных болезней ПИМУ Наталья Сенягина напомнила россиянам, что при купании в водоемах со стоячей водой можно подцепить церкариоз — «болезнь купальщиков». Об этом сообщает NN.ru.

Церкариоз — острое паразитарное заболевание, которое развивается у людей, купающихся в водоемах со стоячей водой.

По словам Стенягиной, эта болезнь вызывается личинками паразитических плоских червей.

«С фекалиями птиц в водоем попадают их яйца, из которых образуются личинки. Они и внедряются под кожу человека, вызывая острую аллергическую реакцию, что сопровождается появлением высыпания и сильным зудом», — рассказала специалист.

2 июля сообщалось, что в Московском регионе фиксируется серьезный всплеск заболеваемости церкариозом.

Ранее врач рассказал об опасности купания в фонтанах.