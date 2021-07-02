В Минздраве сообщили о росте антител после вакцинации «Спутником Лайт»

У людей с иммунитетом рост антител после вакцинации «Спутником Лайт» отмечается на 10 день, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на временные методические рекомендации Минздрава России.

«У лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу отмечен выраженный рост титра антител на 10 день после вакцинации, что может указывать на возможность применения препарата для вакцинации ранее переболевших COVID-19 после снижения титра антител с целью предотвращения повторных случаев заболевания», — сказано в документе.

Ранее эксперт рассказал, кому и каким препаратом можно делать ревакцинацию от COVID-19. По его словам, перед повторной вакцинацией не нужно ориентироваться на уровень антител.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».