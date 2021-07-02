Грузовой Boeing 737 упал на воду возле Гонолулу, подробности уточняются. Об этом сообщает CNBC.

По предварительным данным, воздушное судно упало из-за неисправности двигателя.

Согласно информации Hawaii News Now, на борту лайнера находились два человека, в настоящее время их разыскивают спасатели.

По данным департамента транспорта Гавайских островов, это инцидент произошел около 1.45 утра по местному времени, примерно в двух милях от аэропорта Калаэлоа.

Других подробностей пока не приводится.

19 июня сообщалось, что в Кузбассе разбился двухмоторный самолет L-410, на борту были спортсмены-парашютисты. В результате крушения погибли четыре человека, в том числе два пилота.