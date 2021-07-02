В Шотландии больной раком жених умер у алтаря за несколько минут до женитьбы

57-летний Пол Винн из Шотландии, больной неизлечимой формой рака, потерял сознание и умер за несколько минут до женитьбы, когда его невеста Эллисон шла к алтарю вместе с их сыном. Об этом сообщает Daily Mail.

Пол и Эллисон были вместе 21 год, но решили пожениться после того, как узнали о смертельном диагнозе. Врачи предупредили Пола, что ему осталось жить не более двух месяцев, после того как рак поджелудочной железы распространился на печень и легкие.

Мужчина упал в обморок, стоя у алтаря, как раз в тот момент, когда невеста шла к нему по проходу в церкви, чтобы начать церемонию бракосочетания. По словам Эллисон, она поняла, что что-то не так, когда Пол резко упал в стоящее рядом кресло.

«Я подошла к нему и несколько раз окликнула его по имени. Он не оборачивался, он не смотрел на меня, и я поняла, что что-то не так, и у меня начался нервный срыв, я начала выкрикивать его имя», — рассказала она.

Врачи поспешили оказать жениху первую помощь, но реанимировать его не удалось.

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