Глава ЕС поддержал мирный переход власти в Венесуэле после похищения Мадуро США

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз (ЕС) поддерживает мирный переход власти в Венесуэле после похищения президента страны Николаса Мадуро. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

» ЕС продолжит поддерживать мирное, демократическое и инклюзивное решение в Венесуэле», --отметил он.

Кроме того, Кошта призвал к деэскалации ситуации вокруг Венесуэлы и решению проблемы в соответствии с международными нормами и уставом ООН.

Президент США Дональд Трамп подтвердил ранее, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта». Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее появились подробности об операции по вывозу Мадуро из Венесуэлы.