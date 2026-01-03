Компания BYD стала лидером по продажам электромобилей, обойдя Tesla

Американская компания Tesla в 2025 году впервые уступила китайскому концерну BYD лидерство в мировых продажах электрокаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

«У Tesla второй год подряд снижается объем поставок электромобилей, в прошлом году этот показатель сократился примерно на 9%. В то же время у китайского автопроизводителя наблюдается рост поставок уже пятый квартал подряд», — сообщает агентство.

По мнению агентства, на результатах Tesla сказались политическая активность Илона Маска, его связь с Республиканской партией, а также его руководство в ведомстве по повышению эффективности работы федерального правительства.

До этого в России в ноябре 2025 года россияне купили 1,6 тыс. подержанных электромобилей. Это на 36% больше, чем год назад. А вот по сравнению с октябрем вторичный рынок электромобилей снизился на 27%.

Среди моделей первенство на вторичном рынке электромобилей сохраняет Nissan Leaf, который в ноябре разошелся тиражом в 503 единицы. Второе место в этом рейтинге занял Zeekr 001 (136 ед.). Третья строчка принадлежит Tesla Model 3 (99 ед.).

Кроме того, автомобильный портал What Car перечислил самые ненадежные подержанные кроссоверы.

Так, самым ненадежным электрокаром на вторичном рынке стал Volkswagen ID 4. Опрос показал, что его надежность составляет всего 79,6%. На втором месте находится Nissan Ariya с показателем надежности 80,9%. Третье место занимает BMW iX, надежность которого оказалась на уровне 81% из 100 возможных.

