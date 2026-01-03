Коростелев не попал в четвертьфинал спринта на «Тур де Ски»

Россиянин Коростелев не попал в 1/4 финала спринта на «Тур де Ски»

Российский лыжник Савеоий Коростелев не попал в 1/4 финала спринта на «Тур де Ски».

В квалификации Коростелев занял 31-е место, в 1/4 финала попали 30 спортсменов. Лучшим в квалификации стал норвежец Йоханнес Клебо, опередивший Коростелева на восемь секунд.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Непряева не пробилась в четвертьфинал в спринте на «Тур де Ски».