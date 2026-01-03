Размер шрифта
В Минобороны рассказали о количестве сбитых за сутки дронов

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 124 БПЛА самолетного типа
Ilya Galakhov/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 124 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

Кроме того, российские военные сбили 15 управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.

Накануне в оборонном ведомстве рассказали, что за неделю средства ПВО ликвидировали шесть управляемых авиабомб, две оперативно-тактические ракеты «Гром», три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 1662 беспилотника украинской армии. Также был уничтожен самолет Су-27 Воздушных сил Украины.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.

