Президенту Венесуэлы и его жене предъявили обвинение в США

Генпрокурор Бонди: Мадуро и его жене предъявлено обвинение в наркотерроризме

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес было предъявлено обвинение в США по статье о наркотерроризме. Об этом заявила генеральный прокурор страны Памела Бонди на своей странице в соцсети X.

«Николасу Мадуро предъявлены обвинения в сговоре с целью наркоторроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и разрушительных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и разрушительных устройств против США», — заявила она.

По словам генпрокурора, в ближайшее время им предстоит столкнуться со всей строгостью американского правосудия.

До этого генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб заявил, что правительство Соединенных Штатов будет нести ответственность за все, что случится с президентом страны Николасом Мадуро и его женой.

При этом телеканалу Sky News со ссылкой на источник в венесуэльской оппозиции писал, что захват Мадуро был «согласованным уходом». Другие подробности и возможные мотивы источник не привел.

Подробности об операции президент США Дональд Трамп обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

