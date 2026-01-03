Размер шрифта
Россиянка разгромила новогоднюю елку в подъезде

В Омске женщина разгромила новогоднюю елку и попала на видео 
В Омске полиция проводит проверку после погрома в подъезде, который устроила местная жительница. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Омск».

Инцидент произошел в одном из домов на улице Добровольского. Согласно видеозаписи с камеры наблюдения, опубликованной в местных пабликах, женщина, спускаясь по лестнице пнула наряженную новогоднюю елку на лестничной площадке. Ее не остановила даже видеокамера, установленная в подъезде.

Что стало причиной агрессивного поведения, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Сарыагаше водитель сбил елку, установленную на дороге. Мужчина устроил дрифт на «Жигулях», не справился с управлением и влетел в елку. Нарушителя задержали, автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Ранее в Москве мужчина пытался угнать ледяной автомобиль в подарок жене.
 
