Медведев назвал события в Венесуэле примером «миротворчества США»

Медведев: США провели военную операцию в Венесуэле, которая ничем не грозила

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что события в Венесуэле являются «отличным примером миротворчества США». Его слова приводит РИА Новости.

«Жесткая военная операция в независимой стране, которая ничем не угрожала Штатам», — заявил он.

Зампред Совбеза обратил внимание, что так называемая «демократическая Европа» на фоне произошедшего сохранила «почти полную тишину».

До этого ТАСС со ссылкой на неназванный дипломатический источник писал, что страны Евросоюза пока не согласовали «общую позицию» по оценке ситуации в Венесуэле. По его словам, власти США не уведомляли НАТО о своих планах в отношении страны.

При этом источник из Европарламента заявил РИА Новости, что объединение всегда поддерживало оппозицию в Венесуэле, однако официально ситуацию пока не комментирует.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами элитного американского подразделения «Дельта». Трамп заявил, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней было задействовано множество военных. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее появилось первое фото с президентом Мадуро после атак США на Венесуэлу.