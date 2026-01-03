Иран осудил атаку США на Венесуэлу

МИД Ирана осудил атаку американских войск на Венесуэлу. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики.

«МИД Ирана решительно осуждает военное нападение США на Венесуэлу и вопиющее нарушение территориальной целостности и суверенитета этой страны», — говорится в сообщении.

Ведомство также отметило право Каракаса на защиту и заявило об ответственности всех государств, ООН и Совета безопасности ООН за незамедлительное прекращение атаки.

До этого Министерство иностранных дел России призвало США незамедлительно внести ясность в ситуацию с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Сесиль Флорес.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы. Власти Венесуэлы потребовали подтвердить, что президент страны Николас Мадуро и его супруга живы после заявлений президента США.

Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в соцсетях появился снимок с возможным задержанием Мадуро.