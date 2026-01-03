Размер шрифта
Медведев заявил о необходимости укрепления ВС в каждой стране на фоне атаки на Каракас

Екатерина Штукина/РИА Новости

Происходящее в Каркасе подтверждает необходимость укрепления армии в каждой стране. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости.

«Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои Вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного», — сказал политик.

Также Медведев выразил мнение о том, что гарантией надежной защиты страны является только ядерное оружие.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

Ранее эксперт рассказал о будущем Венесуэлы.

