Новости политики

Мексика отреагировала на удары США по Венесуэле

Мексика осудила удары США по Венесуэле
Reuters

Мексика осудила удары США по территории Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мексиканских властей.

«Правительство Мексики осуждает и решительно отвергает военные действия, предпринятые в последние часы в одностороннем порядке Вооруженными силами Соединенных Штатов Америки против целей на территории Боливарианской Республики Венесуэла, что является явным нарушением статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций (ООН)», — сказано в сообщении.

До этого МИД Ирана осудил атаку американских войск на Венесуэлу. Ведомство также отметило право Каракаса на защиту и заявило об ответственности всех государств, ООН и Совета безопасности за незамедлительное прекращение атаки.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из латиноамериканской республики бойцами элитного американского подразделения «Дельта». По словам главы Белого дома, операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней задействовали множество военных.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее появилось первое фото с президентом Мадуро после атак США на Венесуэлу.

