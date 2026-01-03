Мексика отреагировала на удары США по Венесуэле

Мексика осудила удары США по территории Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мексиканских властей.

«Правительство Мексики осуждает и решительно отвергает военные действия, предпринятые в последние часы в одностороннем порядке Вооруженными силами Соединенных Штатов Америки против целей на территории Боливарианской Республики Венесуэла, что является явным нарушением статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций (ООН)», — сказано в сообщении.

До этого МИД Ирана осудил атаку американских войск на Венесуэлу. Ведомство также отметило право Каракаса на защиту и заявило об ответственности всех государств, ООН и Совета безопасности за незамедлительное прекращение атаки.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из латиноамериканской республики бойцами элитного американского подразделения «Дельта». По словам главы Белого дома, операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней задействовали множество военных.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

