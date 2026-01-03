В офисе Лукашенко осудили акт агрессии США против Венесуэлы

Александр Лукашенко осуждает акт агрессии США против Венесуэлы. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Про последствия Александр Лукашенко говорил совсем недавно в интервью как раз американским журналистам. В частности о том, что «это будет второй Вьетнам. И американцам он не нужен», — сказала она.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта». Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее МИД России потребовал от США срочно прояснить ситуацию с захватом Мадуро.