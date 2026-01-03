Иностранный тренер: российские клубы не могут играть на международной арене

Чешский специалист, бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела, ответил на вопрос о своих пожеланиях российскому футболу, отметив, что российские клубы не могут играть на международной арене, передает Sport24.

«Что бы я ни пожелал, все равно никто из российских клубов не сможет играть в Европе, а сборная на ЧМ и Евро. Пока идет СВО, это невозможно. Мне очень жалко, что российского футбола нет в Европе», — сказал Петржела.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года.

