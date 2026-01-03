«Либо захвачен, либо убит». В России рассказали о заговоре против Мадуро

Военные Венесуэлы не оказали никакого сопротивления Соединенным Штатам, которые фактически бескровно совершили переворот в стране, поэтому создается ощущение, что имел место «сговор генералов». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил латиноамериканист, политолог Виктор Хейфец.

«Можно даже не ждать семи часов вечера и пресс-конференции президента Дональда Трампа по поводу захвата Мадуро. Уже понятно, что властям Венесуэлы не известно, где находится президент Мадуро. Судя по всему, он либо захвачен, либо убит» — сказал политолог.

Он констатировал, что Соединенные Штаты успешно достигли своих целей и почти бескровно.

«О жертвах в больших городах, таких как Панама, не сообщается. Это означает, что венесуэльская армия не противодействовала вообще никак. Чтобы сбить вертолет С-400 особо ничего и не нужно, он сбивается обычными стрелковым вооружением, крупнокалиберным пулеметом, но не было даже этого. Я не верю, что абсолютно все так расслабились, что проспали, думаю, что имел место сговор генералов. Не работала ПВО, разведка не давала никаких данных» — добавил Хейфец.

Он пояснил, что сейчас формально к власти должен прийти спикер парламента Хорхе Родригес, и дальше по закону в течение 30 дней должны быть проведены выборы, но это по закону, а как будет на практике сказать сложно.

«В целом Трамп одержал действительно блестящую для себя победу, куда более очевидную, чем многие достижения до того. Переговорная позиция США в связи с этим усилится, а позиция других стран может ослабнуть» — заключил Хейфец.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы. Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

