На Запорожской АЭС сообщили об отключении линии «Ферросплавная-1»

На Запорожской АЭС действием защиты отключена линия «Ферросплавная-1». Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», — говорится в публикации.

Уточняется, что радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и не превышает естественных фоновых природных значений.

28 декабря Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) анонсировало временное прекращение огня между Россией и Украиной в районе Запорожской АЭС. Режим тишины ввели для ремонта линии электропередачи, питающей объект. 16 декабря она была повреждена в результате атаки. Это второй случай за последние месяцы, когда для ремонта станции потребовалось заключать перемирие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее директор ЗАЭС рассказал об угрозах сотрудникам станции со стороны ВСУ.