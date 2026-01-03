В Британии открестились от атаки США на Венесуэлу

Великобритания никаким образом не участвовала в атаке США на Венесуэлу. Об этом заявил премьер-министр королевства Кир Стармер, его слова приводит британский телеканал Sky News.

«Я хочу обсудить это (атаки США на Венесуэлу — прим.ред) как с президентом [США], так и с союзниками»,— отметил он, добавив, что еще пока не связывался с американским лидером Дональдом Трампом.

Стармер также подчеркнул, что Лондон всегда выступает за соблюдение международного права.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы. Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. Россия уже осудила действия США. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru»/

Ранее президенту Венесуэлы и его жене предъявили обвинение в США.