ВС России ударили по объектам, которые использовались в интересах ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что военные задействовали для выполнения поставленных задач оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракетные войска и артиллерию.

Также ВС РФ поразили места сборки и хранения дронов дальнего действия, радиолокационную станцию противовоздушной обороны, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

Накануне в оборонном ведомстве рассказали, что за неделю средства ПВО ликвидировали шесть управляемых авиабомб, две оперативно-тактические ракеты «Гром», три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 1662 беспилотника украинской армии. Также был уничтожен самолет Су-27 Воздушных сил Украины.

Ранее в Минобороны раскрыли, как Россия ответила на террористические атаки Киева.