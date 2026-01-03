В России выросли цены на кроссоверы XCite

Кроссоверы XCite в России подорожали на 50-60 тысяч рублей

Автобренд XCite с 1 января поднял цены на свои автомобили в России. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

«Пятиместныйс X-Cross 7 и семиместный XCite X-Cross 8 подорожали на 50–60 тыс. рублей (+1,8–2%)», — сообщает портал.

Цены на XCite X-Cross 7 вРоссии начинаются от 2,55 млн рублей. Кроссовер XCite X-Cross 8 обойдется минимум в 3,06 млн рублей.

До этого глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

