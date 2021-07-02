Отели Турции начали предлагать скидки до 40%

В пресс-службе туроператора «Интурист» заявили, что некоторые турецкие отели стали предлагать путешественникам из России скидки до 40%, однако действуют они не больше суток. Об этом сообщает газета «Известия».

«С момента открытия Турции прошло уже почти две недели, за это время отельеры и туроператоры смогли оценить загрузку объектов. Там, где гостиницы и операторы видят нехватку спроса, начинается моментальное снижение цен. То же самое с рейсами — если из какого-то города они востребованы недостаточно, авиабилеты дешевеют», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, особенность такой скидки заключается в том, что действует она очень короткое время: сегодня цена одна — а завтра уже другая, которая может быть дороже на десятки тысяч рублей. Подобные предложения необходимо отслеживать на сайте туроператора.

«Самые низкие цены на отдых в Турции сейчас предлагают курортные поселки Аланьи. Отели Кемера также начали снижать цены и выходить в топ наиболее доступных по цене», — отметили в «Интуристе».

Также, по данным туроператора TEZ TOUR, самыми дорогими турецкими курортами являются Белек и Сиде.

Ранее представитель Федерации отельеров Турции заявил, что на сегодняшний день государство готово к приему российских туристов, а отели соответствуют нормам безопасности в условиях пандемии.