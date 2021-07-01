ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

ФСБ России предотвратила в Москве и Астраханской области теракты, которые готовили участники «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей», — рассказали в ЦОС.

При задержании в Астраханской области преступник оказал вооруженное сопротивление. Он был нейтрализован ответным огнем. Второго участника ИГ задержали в Москве.

В ходе обысков у граждан изъяли автоматы, боеприпасы, гранату «Ф-1», а также религиозно-экстремистскую литературу.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Белгороде ФСБ раскрыла ячейку украинских неонацистов из МКУ.