Журналисты уличили Зеленского в срыве переговоров в Абу-Даби

Обсуждение возможных территориальных уступок в ходе переговоров в Абу-Даби не состоялось из-за позиции президента Украины Владимира Зеленского, который не стал делегировать право на это. Об этом пишет Junge Welt.

По данным издания, во втором раунде переговоров в Абу-Даби представители Украины и России планировали обсудить вопрос территориальных уступок. Однако президент Зеленский заявил, что подобные решения не могут приниматься без его личного участия и согласия. По его словам, обсуждение таких вопросов находится исключительно в компетенции глав государств — его самого и президента России Владимира Путина, а не технических делегаций, даже при участии руководителя офиса президента Украины и министра обороны. В результате переговоры ограничились обменом мнениями, что, по оценке журналистов, снизило их практическую значимость.

Издание также отмечает, что Зеленский публично выразил недовольство позицией США, выступивших инициатором переговорного процесса, требуя от Вашингтона дополнительных гарантий безопасности для Киева. По мнению авторов публикации, подобная риторика может быть связана со стремлением украинского лидера сохранить политический контроль в условиях военного положения, при котором проведение выборов на Украине приостановлено.

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, на которых стороны обсудили мирный план из 20 пунктов. Переговоры с участием представителей России, США и Украины, запланированные на 1 февраля, были отложены. В качестве причины называется недавняя встреча российской и американской делегаций в США.

Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что осталось решить только территориальный вопрос. Однако прогресс в нем остается ограниченным, подчеркнул он. Издание The Washington Post написало, что для решения территориального вопроса нужна встреча президента России с украинским лидером.

Ранее Зеленского призвали откликнуться на предложение о приезде в Москву на переговоры.