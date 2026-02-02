В Минобороны заявили о продвижении российских войск в Запорожской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Придорожное в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны России.

Как отметили в оборонном ведомстве, российская группировка войск «Восток» уверенно продвигается в глубину обороны противника и занимает более выгодные позиции.

«В результате решительных действий освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации Минобороны, было «нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны». Работы шли в районах населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Бойково, Зарница Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области, отметили в ведомстве.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили 202 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), четыре управляемые авиационные бомбы и пять снарядов HIMARS.

Ранее стало известно, как погода помогла ВС России занять Зеленое.