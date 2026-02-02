Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

В Минобороны заявили о продвижении российских войск в Запорожской области

МО РФ: ВС России освободили населенный пункт Придорожное в Запорожской области
Сергей Аверин/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Придорожное в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны России.

Как отметили в оборонном ведомстве, российская группировка войск «Восток» уверенно продвигается в глубину обороны противника и занимает более выгодные позиции.

«В результате решительных действий освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации Минобороны, было «нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны». Работы шли в районах населенных пунктов Барвиновка, Воздвижевка, Бойково, Зарница Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области, отметили в ведомстве.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили 202 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), четыре управляемые авиационные бомбы и пять снарядов HIMARS.

Ранее стало известно, как погода помогла ВС России занять Зеленое.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!