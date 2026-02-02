Размер шрифта
Медведев раскрыл, в каком случае Россия применит ядерное оружие

Медведев: если речь пойдет о судьбе страны, Россия применит ядерное оружие
Пресс-служба Минобороны РФ

Ядерное оружие чрезвычайно опасно для всего человечества. Но если речь пойдет о судьбе страны, ни у кого не должно быть сомнений, что Россия применит его, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

Политик отметил, что Россия действует в строгом соответствии с ядерной доктриной, в которой перечислены все случаи, когда можно применить ядерное оружие. Медведев обратил внимание, что Москва еще ни разу не применяла это оружие, в связи с чем он сделал вывод, что опасных угроз для страны не возникало.

«Но в то же время, и это тоже неоднократно говорилось, если речь пойдет о судьбе страны, здесь никаких сомнений быть ни у кого не должно», — подчеркнул он.

В этом же интервью Дмитрий Медведев признался, что, став президентом, он был бы морально готов нажать на ядерную кнопку, если придется. По словам зампреда Совета безопасности РФ, любой человек, который был избран на должность главы ядерной страны, должен быть готов к этому. В противном случае, как отметил политик, этот человек должен отказаться от своей должности. При этом Медведев добавил, что «не дай Бог, чтобы до этого дошло».

Ранее Медведев предупредил о приближении мира к глобальной войне.
 
