Женщина хрустнула шеей и перенесла инсульт

OC: американка перенесла инсульт после того, как хрустнула шеей
Shutterstock/FOTODOM

Жительница США КейЛинн Фелтагер перенесла инсульт после резкого движения шеей, пишет Oddity Central.

По словам женщины, находясь за рулем, она почувствовала головную боль и инстинктивно наклонила голову вправо, чтобы снять напряжение. Она отмечает, что часто «хрустела» шеей после рабочего дня, однако в этот раз сразу почувствовала резкую боль. В течение нескольких дней боль не проходила, но Фелтагер принимала только безрецептурные обезболивающие и не обращалась за медицинской помощью.

Через пять дней состояние американки резко ухудшилось. Она внезапно увидела яркую вспышку света перед правым глазом и полностью потеряла зрение на эту сторону. Спустя примерно 15 минут зрение восстановилось, и она не придала произошедшему значения.

Вскоре после этого у Фелтагер появилось покалывание и онемение правой стороны тела, а затем возникли серьезные проблемы с речью — вместо слов она начала произносить бессвязные звуки. После этого супруг срочно доставил ее в больницу.

В медицинском учреждении врачи провели компьютерную томографию и диагностировали инсульт. По данным медиков, резкое движение шеей привело к рассечению артерии, в результате чего образовался тромб, попавший в мозг. К счастью, тромб растворился самостоятельно, и хирургическое вмешательство не потребовалось.

На данный момент КейЛинн полностью восстановилась. Она заявила, что произошедшее заставило ее иначе взглянуть на собственное здоровье и осознать, насколько опасными могут быть даже привычные движения.

Ранее ученые назвали неожиданный фактор снижения риска инфаркта и инсульта.
 
