88-летнего актера из «Маленькой Веры» Назарова госпитализируют для операции

Актер Юрий Назаров, известный по фильмам «Маленькая Вера» и «Андрей Рублев», сообщил «Газете.Ru», что его ждет операция. При этом он отметил, что на здоровье не жалуется.

88-летний Назаров признался, что в начале года обратился к врачам, и ему рекомендовали лечь на операцию. По словам актера, он не переживает и верит, что никаких серьезных заболеваний у него нет.

«Морозы меня не возьмут, я сибиряк. Но вот ложусь в больницу. Операцию там какую-то [будут проводить], разберутся. Полагаю, что ничего серьезного. Бог его знает. Мне приказали, я послушный, я явился. Проверили, посмотрели, сказали — надо. Надо, значит, надо. Все нормально», — рассказал Юрий Назаров.

Актер поделился, что больше переживает не за свое здоровье, а за страну. Назаров признался, что ему «обидно за державу», но он знает, что все нормализуется.

К слову, Юрий Назаров рассказывал, что секрет его долголетия заключается именно в любви к Родине. Он подчеркивал, что живет не ради себя, а ради России — переживает и работает для нее.

