Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Любовь Успенскую признали угрозой нацбезопасности Украины

Минкульт Украины внес Успенскую в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности
Komsomolskaya Pravda/Picvario/Global Look Press

Министерство культуры Украины внесло российскую певицу, исполнительницу романсов и шансона Любовь Успенскую в список людей, создающих «угрозу национальной безопасности». Информация появилась на сайте украинского ведомства.

Основанием для принятия такого решения стали якобы публичные действия и высказывания артистки. В числе ключевых претензий украинских властей к Успенской – ее посещение Крыма, а также территории Донецкой и Луганской народной республик. Кроме того, поводом стало участие исполнительницы в сборе средств на восстановление объектов культурного наследия Курской области, организованном композитором Игорем Матвиенко.

До этого российский мультсериал «Маша и Медведь», а также певицу Инстасамку и рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) признали угрозой национальной безопасности Украины. По словам первого председателя уполномоченного по защите государственного языка в Киеве Игоря Спиридонова, большинство граждан Украины выступает против того, чтобы в стране транслировался русскоязычный контент. Спиридонов сравнил показ «Маши и Медведя» с навязыванием русского языка и заявил, что с моральной точки зрения ненормально слушать российскую музыку.

Ранее певица Анастасия Приходько заявила о негативных последствиях русофобии для Украины.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!