Названа добавка, снижающая риск ожирения печени

Ученые Медицинского факультета Чжэцзянского университета выяснили, что регулярный прием рыбьего жира снижает риск развития тяжелой неалкогольной жировой болезни печени. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Анализ был основан на данных почти 489 тысяч участников британского биобанка UK Biobank, за состоянием здоровья которых наблюдали в среднем более 12 лет. За этот период тяжелая форма жировой болезни печени развилась у 5671 человека. У людей, принимавших добавки с рыбьим жиром — основным источником омега-3 жирных кислот, — риск тяжелого поражения печени оказался примерно на 7% ниже по сравнению с теми, кто такие добавки не использовал.

Дополнительный анализ показал, что защитный эффект частично может объясняться снижением воспаления и улучшением обмена веществ. В частности, у потребителей рыбьего жира были зафиксированы более низкие уровни C-реактивного белка, более высокий уровень «хорошего» холестерина HDL, а также более благоприятные показатели функции почек.

Генетические различия, связанные с метаболизмом омега-3 жирных кислот, существенного влияния на результаты не оказали.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. По их мнению, добавки с омега-3 могут рассматриваться как дополнительный элемент профилактики тяжелых форм жировой болезни печени, но не как замена коррекции питания и образа жизни.

