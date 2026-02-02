Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Названа добавка, снижающая риск ожирения печени

F&F: рыбий жир снижает риск развития жировой болезни печени
Yav_Olha/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Медицинского факультета Чжэцзянского университета выяснили, что регулярный прием рыбьего жира снижает риск развития тяжелой неалкогольной жировой болезни печени. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Анализ был основан на данных почти 489 тысяч участников британского биобанка UK Biobank, за состоянием здоровья которых наблюдали в среднем более 12 лет. За этот период тяжелая форма жировой болезни печени развилась у 5671 человека. У людей, принимавших добавки с рыбьим жиром — основным источником омега-3 жирных кислот, — риск тяжелого поражения печени оказался примерно на 7% ниже по сравнению с теми, кто такие добавки не использовал.

Дополнительный анализ показал, что защитный эффект частично может объясняться снижением воспаления и улучшением обмена веществ. В частности, у потребителей рыбьего жира были зафиксированы более низкие уровни C-реактивного белка, более высокий уровень «хорошего» холестерина HDL, а также более благоприятные показатели функции почек.

Генетические различия, связанные с метаболизмом омега-3 жирных кислот, существенного влияния на результаты не оказали.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. По их мнению, добавки с омега-3 могут рассматриваться как дополнительный элемент профилактики тяжелых форм жировой болезни печени, но не как замена коррекции питания и образа жизни.

Ранее была названа популярная добавка, улучшающая здоровье женщин.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!