Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

В Минобороны РФ назвали число сбитых за сутки беспилотников и снарядов ВСУ

Минобороны РФ: за сутки ПВО ВС России сбили свыше 200 БПЛА и 5 снарядов HIMARS
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили свыше 200 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), четыре управляемые авиационные бомбы и пять снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России.

По данным Минобороны, наибольшее число БПЛА — 22 — было сбито над территорией Белгородской области. Еще четыре беспилотника уничтожили над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью.

По одному беспилотнику, как уточнили в Минобороны, силы ПВО сбили над территориями Астраханской, Брянской и Курской областей.

Ранее стало известно, как погода помогла ВС России занять Зеленое.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!