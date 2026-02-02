В Минобороны РФ назвали число сбитых за сутки беспилотников и снарядов ВСУ

Минобороны РФ: за сутки ПВО ВС России сбили свыше 200 БПЛА и 5 снарядов HIMARS

Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили свыше 200 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), четыре управляемые авиационные бомбы и пять снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 31 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России.

По данным Минобороны, наибольшее число БПЛА — 22 — было сбито над территорией Белгородской области. Еще четыре беспилотника уничтожили над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью.

По одному беспилотнику, как уточнили в Минобороны, силы ПВО сбили над территориями Астраханской, Брянской и Курской областей.

Ранее стало известно, как погода помогла ВС России занять Зеленое.