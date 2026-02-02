Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Учебный самолет с курсантами на борту разбился в Орске

112: три курсанта погибли при падении учебного самолета в Орске
bomberpilot/commons.wikimedia.org

В Орске Оренбургской области разбился учебный самолет Diamond. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, на борту воздушного судна находились курсанты.

По информации издания, борт пропал с радаров около 10:40 по московскому времени. Позже обломки двухместного самолета, принадлежащего Ленинградской академии имени Новикова, обнаружили в поселке Джанаталап, который входит в состав городского округа города Орска. К месту падения выехали экстренные службы.

По данным Telegram-канала 112, в результате крушения самолета не выжили три человека. Обстоятельства трагедии выясняются.

До этого американский легкомоторный самолет выкатился за боковую полосу безопасности и врезался в сугроб во время посадки в Подмосковье. Инцидент произошел на аэродроме Мячково в Московской области. Отмечается, что воздушное судно получило повреждения, выполняя полет по маршруту «Мячково — Мячково» в целях авиации общего назначения. На борту самолета находились пилот и пассажир, никто из них не пострадал. Росавиация создала комиссию для расследования авиационного инцидента.

Ранее пилот и пассажир сгорели при крушении самолета в лесу.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!