Учебный самолет с курсантами на борту разбился в Орске

112: три курсанта погибли при падении учебного самолета в Орске

В Орске Оренбургской области разбился учебный самолет Diamond. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, на борту воздушного судна находились курсанты.

По информации издания, борт пропал с радаров около 10:40 по московскому времени. Позже обломки двухместного самолета, принадлежащего Ленинградской академии имени Новикова, обнаружили в поселке Джанаталап, который входит в состав городского округа города Орска. К месту падения выехали экстренные службы.

По данным Telegram-канала 112, в результате крушения самолета не выжили три человека. Обстоятельства трагедии выясняются.

До этого американский легкомоторный самолет выкатился за боковую полосу безопасности и врезался в сугроб во время посадки в Подмосковье. Инцидент произошел на аэродроме Мячково в Московской области. Отмечается, что воздушное судно получило повреждения, выполняя полет по маршруту «Мячково — Мячково» в целях авиации общего назначения. На борту самолета находились пилот и пассажир, никто из них не пострадал. Росавиация создала комиссию для расследования авиационного инцидента.

Ранее пилот и пассажир сгорели при крушении самолета в лесу.