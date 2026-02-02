Медведев раскритиковал политику США в отношении Венесуэлы

Захват военными США президента Венесуэлы Николаса Мадуро является катастрофой в области международного права и ломает всю систему международных отношений. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

По его словам, как бы в России ни относились к международному праву, как бы ни ругали те или иные несоблюдаемые правила, нормы или институты, которые применяют международное право, все согласны с тем, что оно есть.

Медведев подчеркнул, что произошедшее с Мадуро является попранием любых норм международного права.

3 января 2026 года силы США нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли в Америку президента Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны, а 5 января она официально вступила в должность. Согласно сообщениям СМИ, разведка ЦРУ решила, что чиновники из окружения Мадуро лучше всего подходят для управления страной. При этом президент США Дональд Трамп назвал себя главной фигурой в управлении Венесуэлой и пригрозил Родригес последствиями в случае принятия ею неправильных решений.

Ранее посол России в Венесуэле рассказал об условиях Мадуро в тюрьме.