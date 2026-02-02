Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Джастин Бибер вышел на сцену «Грэмми» в семейниках

Певец Джастин Бибер спел на сцене «Грэмми» в трусах
John Shearer/Getty Images for The Recording Academy

Певец Джастин Бибер вышел на сцену «Грэмми-2026» в трусах-семейниках. На это обратила внимание телеведущая Яна Чурикова в Telegram-канале.

Бибер пришел на церемонию полуобнаженным и спел трек «Yukon». На артисте были только трусы серебряного цвета и обувь.

«Судя по влюбленному взгляду Хейли, на семейном совете лучок «семейные трусы твоего бати» был одобрен. Честно, даже смотреть на них холодно», — пошутила Чурикова.

Церемония вручения премии «Грэмми» состоялась 1 февраля в Лос-Анджелесе. На ней певица Билли Айлиш спровоцировала слухи о помолвке с возлюбленным, актером Натом Вулффом.

На красной дорожке певица продемонстрировала на безымянном пальце кольцо, украшенное драгоценными камнями. В сети появились слухи, что поп-исполнительница выходит замуж за бойфренда. Однако сама знаменитость пока не комментировала предположение поклонников.

Слухи о романе Билли Айлиш и Ната Вулффа возникли в конце марта. Певица выпустила клип на песню «Chihiro», в котором снялся актер. После этого знаменитостей регулярно видели вместе, а затем поклонники засняли, как артисты вместе покинули премию и поехали в направлении дома поп-исполнительницы.

Ранее Наталья Штурм пожаловалась на двойные стандарты россиянок.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!