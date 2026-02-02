Джастин Бибер вышел на сцену «Грэмми» в семейниках

Певец Джастин Бибер вышел на сцену «Грэмми-2026» в трусах-семейниках. На это обратила внимание телеведущая Яна Чурикова в Telegram-канале.

Бибер пришел на церемонию полуобнаженным и спел трек «Yukon». На артисте были только трусы серебряного цвета и обувь.

«Судя по влюбленному взгляду Хейли, на семейном совете лучок «семейные трусы твоего бати» был одобрен. Честно, даже смотреть на них холодно», — пошутила Чурикова.

Церемония вручения премии «Грэмми» состоялась 1 февраля в Лос-Анджелесе. На ней певица Билли Айлиш спровоцировала слухи о помолвке с возлюбленным, актером Натом Вулффом.

На красной дорожке певица продемонстрировала на безымянном пальце кольцо, украшенное драгоценными камнями. В сети появились слухи, что поп-исполнительница выходит замуж за бойфренда. Однако сама знаменитость пока не комментировала предположение поклонников.

Слухи о романе Билли Айлиш и Ната Вулффа возникли в конце марта. Певица выпустила клип на песню «Chihiro», в котором снялся актер. После этого знаменитостей регулярно видели вместе, а затем поклонники засняли, как артисты вместе покинули премию и поехали в направлении дома поп-исполнительницы.

