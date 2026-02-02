Мужчина расправился с экс-возлюбленной, которая вышла замуж и ждала ребенка

Японец выследил бывшую девушку через GPS-трекер в игрушке и изрезал ее ножом

Жителя Японии заподозрили в расправе над бывшей девушкой, которая отказала ему в возобновлении отношений. Об этом сообщает SCMP.

Инцидент случился 31 декабря 2025 года в квартире потерпевшей. Ее ударили по голове, а затем нанесли ножевое ранение в шею.

За четыре дня до трагедии жертва анонимно звонила в полицию с жалобой на сталкера и спрашивала, как от него можно избавиться, а муж женщины планировал подать заявление после Нового года.

Полиция арестовала подозреваемого 21 января. Им оказался мужчина, с которым пострадавщая встречалась меньше года. После разрыва он бомбардировал ее звонками и сообщениями, пытался выведать адрес, где она жила с мужем и уже ждала ребенка.

В декабре к дому ее родителей, адрес которого знал сталкер, пришла посылка с игрушкой — якобы приз от парка развлечений за выигрыш лотерее. Женщина забрала ее домой, ничего не заподозрив.

Однако в день трагедии около ее дома появился экс-бойфренд. Он отрицает вину, но следствие установило, что в игрушке прятался GPS-трекер. Какое наказание грозит мужчине, не уточняется.

