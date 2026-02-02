В Подмосковье еще одного мужчину госпитализировали с подозрением на оспу обезьян

Mash: в Подмосковье у еще одного мужчины заподозрили оспу обезьян

Мужчина попал в больницу с подозрением на оспу обезьян в Подмосковье. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 50-летний пациент поступил в Домодедовскую больницу из подмосковного Одинцово. Сейчас москвич находится в состоянии средней степени тяжести. Он якобы ранее контактировал с мужчиной, который до этого попал в медучреждение с подтвержденным диагнозом.

«Эпидемиологи изучают окружение зараженных – тех, кто контактировал с ними во время болезни, направят на обследование», – сообщается в публикации.

Первый пациент оказался в больнице два дня назад. В течение пяти дней температура мужчины поднималась до 39 градусов, а на лице наблюдалось высыпание.

Медики диагностировали оспу обезьян – вирусное заболевание, которое характеризуется лихорадкой и высыпаниями. Вирус можно подхватить не только от животных, но и от людей.

После того как у пациента обнаружили заболевание, специалисты стали изучать его окружение.

