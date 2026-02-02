В Кировской области задерживаются 20 поездов из-за аварии на путях

В Кировской области из-за аварии на путях задерживаются 20 поездов дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба РЖД в Telegram-канале.

Отмечается, что причиной задержки поездов стал сход вагонов грузового поезда с рельсов.

Девять поездов, направлявшихся в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новый Уренгой и Котлас, следуют измененным маршрутом. Для пассажиров задействовали резервные составы.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим», — говорится в сообщении.

1 февраля пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщала, что автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в Волгоградской области.

По данным надзорного ведомства, авария произошла на железнодорожном переезде между станциями Бударино и Разъезд. Машина выехала на пути прямо перед поездом, следовавшим из Москвы в Волгоград. На этом фоне прокуратура организовала проверку.

Ранее в Дагестане поезд столкнулся с машиной скорой помощи.