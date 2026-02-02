Упоминание имени украинского лидера Владимира Зеленского в файлах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна не повлияет на рейтинг президента Украины, однако эта страна с помощью «поставок проституток» в Европу и США смогла заполучить «дополнительные рычаги влияния» на многих европейских и американских политиков. Об этом «Газете.Ru»

«Тяга к каким-то оргиям перестала быть чем-то таким предосудительным 20 лет назад. Сейчас, в общем, еще и не удивлюсь, если они скажут, что это вариант нормы. Просто для нас очень правильно понимать, что именно вот с этими людьми нам предлагается садиться за стол переговоров. Честно говоря, я испытываю бесконечное омерзение и брезгливость от того, что эти люди там находятся», — подчеркнул он.

Милонов также отметил, что западные политики и бизнесмены, так или иначе связанные с Джеффри Эпштейном, являются «пресытившимися бесноватыми подонками».

Упоминания украинского лидера Владимира Зеленского в файлах Эпштейна, с точки зрения Милонова, не повлияют на политический рейтинг нынешнего президента Украины. При этом собеседник отметил, что Украина смогла заполучить «рычаги влияния» на европейских политиков за счет «экспорта проституток».

«Украина давно уже поставщик номер один проституток и извращенцев во многие страны. Поэтому, в общем, это главный экспортный товар Украины, проститутки. Причем обоих полов и мужчины, и женщины. Я думаю, даже это часть госполитики Украины – именно через вот эти связи, через поставку проституток, я думаю, у Зеленского появились дополнительные рычаги влияния на многих европейских и американских политиков», — считает Милонов.

Весь скандал, связанный с Эпштейном и теми, кто так или иначе имел дело с американским финансистом, может привести к «необратимым последствиям» вплоть до насильственной смены власти в некоторых странах Европы, считает депутат.

«К сожалению, эти временщики не понимают, что они приведут это к тому, что через какое-то небольшое время уже власть в этих странах возьмут те, для кого все вот эти острова (остров Эпштейна – «Газета.Ru») кажутся абсолютной дичью», — подытожил он.

1 февраля Мминюст США среди материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна опубликовал десятки фотографий обнаженных девушек.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. В этих материалах в том числе фигурирует президент Франции Эммануэль Макрон. Согласно документам, он вел тайную переписку с Эпштейном через посредника с 2016 года.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

